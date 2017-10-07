На Кубани торжественно открыли фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу»

Участников и гостей форума от лица губернатора приветствовала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«Сохранение единого мирного пространства зависит от каждого из нас и от всех вместе. И во многом — от деятелей культуры, которые говорят на одном, ярком и выразительном языке искусства. Этот язык не требует перевода, когда на нем звучит мощный призыв к братству и единству народов, к развитию гуманитарного сотрудничества. Главная цель фестиваля — стать отражением нашего общего стремления к миру и добру», — подчеркнула Лапина.

В Параде дружбы приняли участие 600 человек — члены 17 делегаций из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Крым, Севастополь, а также республик Абхазия и Южная Осетия.

Свои музыкальные номера собравшимся представили лучшие творческие коллективы края: Кубанский духовой оркестр, музыкальный шоу-театр «Премьера», ансамбль казачьей песни «Криница».

Для гостей проводятся экскурсии по казачьим подворьям и другим объектам показа «Атамани». Делегации знакомятся с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел, участвуют в мастер-классах по ткачеству и гончарному делу, плетению из природных материалов.

На сцене у Станичного правления в режиме нон-стоп идет концерт участников фестиваля и кубанских коллективов.

В 16:00 началось заключительное событие творческой программы культурного форума — гала-концерт «В Атамани пир горой», сообщает пресс- служба администрации Краснодарского края.

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