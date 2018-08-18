На Кубани трактор попал под колеса грузового поезда

Авария произошла 18 августа в 14:15 на перегоне Шенджий — Энем-2.

По предварительным данным, водитель трактора «Кировец» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РЖД.

Приближающийся состав машинист не успел остановить и врезался в трактор. Пострадал водитель машины.

В результате ДТП были задержаны пассажирские поезда № 555 Москва — Адлер, № 462 Адлер — Уфа и пригородный поезд Краснодар — Горячий Ключ. Сейчас движение поездов восстановлено.

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