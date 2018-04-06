На Кубани ТРЦ рекомендовали предусмотреть алгоритмы для эвакуации инвалидов

Рекомендации обсудили 6 апреля на межведомственном совещании, которое провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он акцентировал внимание на необходимости проработки системы учений в торговых центрах, социальных учреждениях, общежитиях и других местах скопления людей. Кроме того, важно продолжать работу с администрациями объектов в вопросах организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении ЧС.

«Особое внимание необходимо уделить объектам с круглосуточным пребыванием людей. Не нужно забывать о персональной ответственности за меры по обеспечению безопасности в рамках своих полномочий», — сказал Алексеенко.

В частности, руководству ТРЦ рекомендуется предусмотреть специальные средства для эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В одном из центров в Краснодаре, знаю, уже закупают световые указатели на пол, специальные средства. Но этого мало, пандусов нет и других средств, невозможно эвакуировать коляску», — добавил министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин.

Руководитель ведомства подчеркнул, что сложности во время учений возникали, в том числе из-за необученности персонала. Для решения проблемы следует разработать четкие алгоритмы действий и обучение сотрудников ТРЦ и представителей частных охранных предприятий.

«Обучение охранных предприятий проходит по типовой программе, где этому вопросу посвящена лекция. И я бы просил рекомендации, в том числе прокуратуры, по программам обучения и подготовки по этой теме», — цитирует Капустина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 25 марта произошло возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Число погибших при пожаре — 64 человека, большинство из них дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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