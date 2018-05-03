На Кубани тренировочные площадки к ЧМ по футболу передадут оргкомитету «Россия-2018»

Готовность регионов к чемпионату мира по футболу обсудили 3 мая на совещании в Сочи.

Заседание провел президент Владимир Путин. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Владимира Путина, подготовка России к проведению чемпионата мира по футболу практически завершена. Начинается самый ответственный этап – точечные настройки всех механизмов. Президент подчеркнул, что за месяц до начала ЧМ нагрузка на регионы, принимающие матчи, возрастет в разы.

«Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия. Комфорт жителей, удобная логистика гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия — все это забота регионов. В течение месяца регионы будут находиться в центре внимания всего мира», — сказал президент.

Все тренировочные площадки 30 мая передадут оргкомитету «Россия-2018». Путин затронул тему наследия чемпионата мира по футболу. На тренировочных площадках в Адлере, Анапе и Геленджике в дальнейшем будут заниматься воспитанники детских спортивных школ.

Также обсудили проведение в Олимпийской столице фестиваля болельщиков. Для него в районе морского порта подготовили фан-зону, рассчитанную на 10 тыс. человек.

«Сейчас мы заканчиваем обучение волонтеров, всего в крае их будет около 2 тыс. человек. Вопросы с их размещением, питанием, транспортом и экипировкой уже решены», — сообщил Кондратьев.

Общий объем финансирования подготовки к чемпионату мира по футболу в Краснодарском крае составил 10,613 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу.

Кондратьев доложил Путину о готовности региона принять матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Стадион «Фишт» примет четыре матча группового этапа: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Австралия — Перу, и два матча стадии плей-офф — 1/8 и 1/4 финала.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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