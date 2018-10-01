На Кубани трое мужчин инсценировали ДТП ради страховки

Уголовное дело о мошенничестве передали в суд.

По версии следствия, два жителя Мостовского района и приезжий из Лабинского района в возрасте от 25 до 30 лет решили обманным путем получить страховую выплату за автомобиль. Они купили поврежденную в ДТП машину, а потом на безлюдном участке дороги инсценировали аварию: якобы иномарка врезалась в автобусную остановку.

Прибывшие на место полицейские осмотрели автомобиль и установили, что механические повреждения не характерны для подобного столкновения. Это подтвердила проведенная автотехническая экспертиза.

В суде рассмотрят дело о мошенничестве в сфере страхования. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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