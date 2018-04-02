На Кубани трое станичников устроили в своем доме наркопритон

В Кущевском районе в апреле полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконной организации наркопритона.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что в станице Шкуринской Кущевского района 64-летняя женщина, ее 29-летняя дочь и 35-летний сожитель причастны к продаже наркотиков. Эта информация подтвердилась.

Полицейские установили, что в доме, где живет семья, организован притон для наркозависимых людей. Помещения осмотрели, подозреваемых задержали с поличным в момент сбыта гражданину марихуаны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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