В Краснодаре в январе в суд направили уголовное дело в отношении организованной преступной группы, сбывавшей крупные партии синтетических наркотиков через закладки.

По данным следствия, в Краснодарском крае длительное время существовала устойчивая преступная группа, распространявшая наркотики. С октября 2017 года по март 2018 года молодая семейная пара — жители Славянска-на-Кубани приобретали крупные партии наркотиков, бесконтактным способом сбывали их, сообщая адреса закладок мелким курьерам через интернет за деньги. В преступную деятельность они вовлекли еще одного участника, который делал закладки.

По результатам розыска все участники группы были задержаны, из незаконного оборота изъяли более 1 кг различных синтетических наркотиков.

В Краснодарской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по этому делу. Двое обвиняются по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в интернете, организованной преступной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной преступной группой, в особо крупном размере). Третий участник преступной группы обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Интернете, организованной преступной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Материалы уголовного дела направлены в Славянский городской суд. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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