На Кубани туман может осложнить работу аэропортов

Синоптики на Кубани 7 марта прогнозируют туманы в утренние и вечерние часы. Это может помешать движению автомобилей и осложнить работу аэропортов.

Днем воздух местами прогреется до +22 °C. Ночью столбики термометров незначительно поднимутся выше нуля.

Между тем потепление сдвинуло снежные шапки с гор. Спасатели предупреждают: в Сочи на высоте более 1 тыс. м лавиноопасно. Туристам не стоит подниматься до этих отметок, а лучше вообще отложить поход в горы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник