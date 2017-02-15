На Кубани туристический поток на курорты за три года вырос на 14%

Вице-губернатор Кубани Сергей Усенко 15 февраля сообщил, что за три года туристический поток на курорты края вырос на 14%.

Об этом он рассказал в Анапе на совещании. На мероприятии подвели итоги прошлого курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе, а также обсудили подготовку к предстоящей летней кампании.

В 2016 году Кубань приняла 15,8 млн отдыхающих. Анапу посетили около 4 млн туристов. Этот показатель на 19% выше, чем в предшествующем году. В Темрюкском районе побывали 425 тыс. человек.

Однако вице-губернатор отметил, что вырос перечень проблемных вопросов при организации отдыха. Чаще всего туристы жаловались на неудовлетворительное содержание пляжей, некачественное оказание услуг в санаториях и гостиницах, несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, перебои в электо- и водоснабжении.

«Выявленные недостатки негативно влияют на имидж, как отдельных территорий, так и края в целом», — сказал Усенко.

Он призвал руководителей муниципалитетов заняться решением этих вопросов, не дожидаясь начала сезона.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди пояснил, что практически для всех курортов характерна проблема изношенных коммунальных сетей. По его словам, многое зависит от того, насколько местные власти конструктивно их решают. Анапа — лидер в крае по участию в федеральных целевых программах, направленных на развитие инженерной инфраструктуры. Курорт принимает участие и в региональной программе по созданию туристического кластера.

«В этом году на курорте завершается строительство объектов водоотведения и водоснабжения. Но останавливаться на достигнутом не стоит, муниципальному образованию необходимо иметь проектную документацию по улучшению качества энерго-и водоснабжения, водоотведения. Во второй половине года при перераспределении денег, надо будет оперативно представить эти документы», — сказал Константиниди.

Участники совещания также рассмотрели вопрос о создании новых зеленых зон. Усенко призвал глав муниципалитетов изыскать возможность не только сохранения, но и увеличения площади зеленых зон на территории Анапы и Темрюкского района.

Руководителям здравниц предложили принять участие в озеленении курортов, в том числе путем создания на своих земельных участках скверов и парков.

На совещании обсудили и вопросы безопасности. Главам муниципалитетов вместе с территориальными отделами полиции поручили организовать мероприятия по усилению мер безопасности отдыхающих и антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортной отрасли. Муниципалитеты должны подготовить свои курортные территории к летнему сезону, привести в надлежащее санитарное состояние пляжи и внедрить новые механизмы популяризации Анапы и Темрюка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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