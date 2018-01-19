На Кубани тысячи прихожан совершили обряд омовения

Один из главных церковных праздников, Крещение Господне, отмечают 19 января православные. По преданиям, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан, принял крещение, а затем миру была явлена Троица.

По всему краю тысячи верующих еще ночью посетили божественную литургию в храмах, а затем окунулись в освященные купели. Такое погружение символизирует очищение души.

«Человек с верой приходит к святой воде и переносится мысленно в то святое место, реку Иордан, где произошло это чудо. Конечно, верующий человек должен понимать, что он получает для своей души и тела исцеление», — сказал настоятель Свято-Покровского храма станицы Елизаветинской протоиерей Георгий Лабецкий.

Совершить омовение можно до конца дня. Для этого по всей Кубани оборудованы 140 иорданей. Рядом дежурят полицейские, медики, спасатели, всего более 5 тыс. человек. После погружения в ледяную воду люди могут выпить горячий чай и погреться у больших костров или в специально установленных палатках.

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