На Кубани у пешеходных переходов появились надписи «Возьми ребенка за руку»

В Отрадненском районе у пешеходных переходов, расположенных около школ, сотрудники Госавтоинспекции нанесли дополнительную надпись-призыв.

«Призывы «Осторожно» и «Возьми ребенка за руку» усиливают внимание пешеходов при переходе проезжей части и нацеливают на оказание помощи несовершеннолетним, которые могут испытывать трудности при пересечении дороги», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в городе-курорте Анапа были установлены информационные таблички для пешеходов с призывом убедиться в безопасности перехода дороги.

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