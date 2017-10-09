На Кубани у пляжных фотографов изъяли 60 редких животных

В прокуратуре Краснодарского края подвели итоги работы по надзору за соблюдением законодательства об охране и использовании объектов животного мира.

Среди изъятых животных четыре африканских льва, один гималайский и два бурых медведя, один бенгальский тигр, шесть белохвостых орланов, 41 попугай, четыре лемура, два примата вида «Мармазетка», один какаду «Молукский», один степной орел и пять Черноморских афалин. Всех животных поместили в зоопарки, дельфинарии и заповедники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Владельцев привлекли к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. В суды направили более 130 заявлений о закрытии сайтов в Интернете, на которых размещена информация о продаже краснокнижных животных.

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