На Кубани у вора из заглохшей в поле машины сбежали украденные свиньи

Полицейские Тихорецкого района в апреле раскрыли кражу домашних животных по горячим следам.

В полицию по Тихорецкому району обратился местный житель. Он сообщил, что у него из хозяйственной постройки пропали девять свиней. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место преступления и нашли на земле следы протектора шин автомобиля.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить машину, на которой передвигался предполагаемый злоумышленник. По подозрению в краже задержали 28-летнего местного жителя. В отделе он рассказал, что вывез свиней на автомобиле, однако по пути машина заглохла. Пока злоумышленник устранял поломку, похищенные животные разбежались.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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