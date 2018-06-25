На Кубани убрали 16% зерновых колосовых и зернобобовых культур

По оперативным данным, в крае уже обмолочено 268,2 тыс. га.

Валовой сбор составляет 1 млн 488 тыс. т зерна. Озимый ячмень обмолочен на площади 124,2 тыс. га или 98% от запланированного. Валовой сбор культуры составляет 790 тыс. т, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Озимая пшеница обмолочена на площади 98,2 тыс. га или 7% от запланированного. Валовой сбор составляет 600 тыс. т. Озимый рапс убран на площади 2,1 тыс. га или 13% от запланированного. Валовой сбор составляет 4,7 тыс. т.

Всего на обмолоте зерновых и зернобобовых культур задействовано 2 тыс. 430 зерноуборочных комбайнов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник