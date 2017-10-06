На Кубани участились случаи вымогательства денег по телефону

Руководителям магазинов и хозяйств звонят якобы специалисты Роспотребнадзора. Злоумышленники интересуются, в порядке ли документация у фирмы, а после требуют немалую сумму «на благие цели».

Одним нужно перечислить средства на помощь больным, другие просят на еду и одежду людям, пострадавшим в чрезвычайной ситуации. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что к их ведомству такие звонки не имеют никакого отношения.

Сотрудники просят в подобных ситуациях сразу же сообщать в ведомство по телефонам, а также передавать данные в правоохранительные органы.

Телефоны Роспотребнадзора: 8 (861) 259-36-86, 8 (861) 259-36-97.

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