На Кубани ученые оценили запасы промысловых рыб на черноморском шельфе

Среди обитателей были найдены морские коты и лисицы, скаты, звездочеты и другие.

Их обнаружили исследователи Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. В объектив камеры попали несколько десятков видов рыб. Среди них оказались и редкие обитатели. Например, рыба-звездочет. Она неожиданно выпрыгивала и снова пряталась, оставляя за собой песчаное облако.

Специалисты зафиксировали также кильку, камбалу, барабулю, ставриду, хамсу. По словам исследователей, больше всего в Черном море живет шпротов.

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