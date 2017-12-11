На Кубани учредят медаль в честь 75-летия освобождения края от фашистских захватчиков

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время проведения краевого организационного комитета «Победа».

На заседании присутствовали вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и общественных организаций. Они обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Глава Кубани отметил, что освобождение края — одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, которое ознаменовало завершение битвы за Кавказ. Оно имеет особое значение не только для края, но и для всей страны.

Кондратьев сообщил, что основные торжества состоятся 9 октября 2018 года в Темрюкском районе. А 20 декабря этого года эстафету памятных мероприятий начнет Туапсинский район. Акции пройдут во всех муниципалитетах в соответствии с датами освобождения населенных пунктов.

«Знаю, что краевой совет ветеранов предложил провести юбилейные мероприятия вместе с Адыгеей. Это правильная инициатива, у наших регионов общая история. И такие знаменательные даты мы должны отмечать вместе», — сказал губернатор.

По его словам, необходимо провести масштабную кампанию, привлечь к ней как можно больше кубанцев. Повышенное внимание нужно уделить ветеранам. Вдовы фронтовиков, труженики тыла, пережившие оккупацию. Все должны получить наше внимание и поддержку, а также всестороннюю помощь.

«Главы районов, организуйте эту работу в своих территориях. Поручаю в каждом муниципалитете создать рабочую группу, привлечь в нее волонтеров, общественные организации, предпринимателей, школьников, студентов — всех, кто готов помогать добровольно. До 25 декабря необходимо завершить формирование групп, собрать всю информацию об адресной помощи ветеранам», — поручил губернатор.

Он акцентировал, что это — личная ответственность местной власти. Необходимо проверить состояние мемориальных памятников, мест захоронения, привести их в порядок. От жителей края не должно поступить ни одной жалобы на плохое состояние монументов или на то, что «Вечный огонь» не горит.

В зоне особого внимания находится праздничное оформление городов и станиц.

«Думаю, будет правильным учредить медаль к 75-летию освобождения края. Ее будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла», — уточнил губернатор.

Кондратьев добавил, что эта награда предназначена тем, кто занимается поисковой работой и вносит вклад в оборону страны в мирной жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник