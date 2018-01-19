На Кубани учредят новую награду для казаков

С инициативой о создании знака «Ветеран Кубанского казачьего войска» выступил атаман Николай Долуда.

Сейчас ведется разработка знака и положения о нем. Наградой отметят казаков, которые внесли вклад в возрождение, становление и развитие казачества в регионе. Вместе со знаком будет вручаться единовременное денежное вознаграждение.

Сейчас в наградном фонде войска пять основных наград: благодарность атамана Кубанского казачьего войска, почетная грамота Кубанского казачьего войска, знаки «За безупречную службу кубанскому казачеству V, X, XV, XX лет», нагрудный крест «За заслуги перед кубанским казачеством», орденские знаки «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени.

Кроме того, казакам вручают краевые награды: орден «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества», медали «Атаман Захарий Чепега», «Атаман Антон Головатый» и «Князь Григорий Потемкин», сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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