На Кубани упростили порядок предоставления госуслуг в МФЦ

Изменения в закон «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» внесли 23 мая на сессии ЗСК.

Физические и юридические лица смогут обращаться в любой многофункциональный центр региона, независимо от места жительства и пребывания (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц). Об этом сообщил вице-спикер Законодательного собрания Сергей Алтухов.

Уточнен перечень документов, которые сотрудники МФЦ должны копировать в случае, если заявитель или его представитель не представил соответствующие копии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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