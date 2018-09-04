На Кубани ураган нанес производителю яблок ущерб в 30 млн рублей

Об этом сообщил заместитель главы Славянского района Евгений Письмак.

По словам Письмака, 1 сентября ураган повалил деревья и разрушил инфраструктуру для их выращивания в садах хозяйства «Сад-Гигант». Ущерб составил не менее 25-30 млн рублей.

«Пострадало одно хозяйство — «Сад-Гигант». У них всего около 2,4-2,5 тыс. га, из этой площади около 9-10 га полностью сломало, положило все деревья и саженцы, с плодами, со шпалерой, с капельным поливом», — рассказал замглавы района.

На деревьях было около 800 т яблок. Полноценный урожай со вновь заложенного сада хозяйство получит только через несколько лет.

«Сад-Гигант» является крупнейшим производителем фруктов в Краснодарском крае и одним из ведущих в России, сообщает ТАСС.

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