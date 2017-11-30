На Кубани ущерб в ОСАГО от мошенников составил 1,93 млрд рублей в год

В целом по стране Российский союз автостраховщиков оценивает ущерб от мошенничества в ОСАГО в 60 млрд рублей в год.

Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

По данным экспертов, также в эту сумму входит ущерб от мошенничества самих страхователей ОСАГО (7-10 млрд рублей), от распространения поддельных полисов (10-15 млрд рублей) и от управления автомобилем без полиса (15 млрд рублей).

Наибольшая активность мошенников наблюдается в Краснодарском крае — 1,93 млрд рублей накладных расходов, в Волгоградской области — 1,4 млрд рублей, Ростовской области — 875,3 млн рублей.

Выходом, по мнению РСА, может быть либерализация тарифов ОСАГО. По данным исследовательского холдинга РОМИР, 53% автовладельцев выступают за либерализацию ОСАГО в целом, сообщает ТАСС.

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