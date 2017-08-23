На Кубани усилили группировку спасателей для борьбы с возможными пожарами

Подготовлены четыре специальных вертолета и самолет «Бе-200». Об этом губернатору Вениамину Кондратьеву доложили на заседании комиссии по ЧС.

Глава края поручил круглосуточно мониторить обстановку. Август уже оправдал звание самого пожароопасного месяца. За последние дни произошло несколько крупных ЧП.

Одно из них — в Ростове-на-Дону. Там в центре города сгорело больше 100 домов. Чтобы не допустить подобной ситуации на Кубани, должны быть приняты все меры, потребовал Вениамин Кондратьев.

«Те проблемы, которые есть у ростовчан в части плотной застройки, есть и у нас. Давайте себя не будем обманывать. У нас те же проблемы: плотные кварталы, проездов нет. Значит, надо исходить из той ситуации, какая есть, и искать те способы, которые помогут быстро справиться с бедой. В данном случае с пожаром. Работать будем на предупреждение. В случае чего цена будет непомерно высокой, это человеческие жизни», — заявил глава региона.

Участились в Краснодарском крае и случаи возгорания стерни на полях. Сухая трава загорелась в Белоглинском, Кавказском, Темрюкском, Тимашевском районах и в Анапе. Последний пожар возник в лесополосе в Павловском районе.

«В преддверии начала пожароопасного периода на территории Краснодарского края проведены проверки всех 100 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на участках, граничащих с лесными массивами. По итогам в 30 населенных пунктах было выявлено 49 нарушений требований пожарной безопасности», — сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

«В вашем списке отмечены главы, которые не уделяют должного внимания противопожарным, противопаводковым мероприятиям. Дайте мне этот список. Я сам хочу посмотреть те районы, которые находятся в зоне риска. Каждый из нас находится на должностях, а это уже квалификация. Если что-то происходит, то в рамках своей квалификации мы будем нести ответственность — смогли или не смогли справиться. Давайте не будем испытывать судьбу. Ситуация с погодой настолько нестабильна, настолько непонятна, что она вызывает у нас самоуспокоенность: пошли дожди, ничего гореть не будет. Это как раз самые напряженные для Кубани месяцы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По прогнозам синоптиков, жаркая ветреная погода в центральной и северной частях региона продержится всю следующую неделю. Вместе с тем на Черноморском и Азовском побережьях сохраняется угроза сильных ливней и смерчей. В связи с этим Вениамин Кондратьев поручил еще раз проверить все системы оповещения жителей и гостей края, а также предусмотреть пункты эвакуации в случае ЧС.

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