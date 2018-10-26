На Кубани усилили контроль над санитарной обстановкой в пострадавших районах

По последним данным, подтопило 1 тыс. 846 домов, где проживают более 5 тыс. человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в зонах подтопления усилили контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Согласно информации ведомства, санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, неудовлетворительных проб питьевой воды и продуктов питания нет.

Специалисты контролируют пункты временного размещения эвакуированных жителей, организацию питания в них, обеспечение населения подтопленных территорий питьевой водой. Кроме того, организован лабораторный контроль питьевой воды с увеличением кратности и количества отбираемых и исследуемых проб каждые два часа.

Для профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится иммунизация против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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