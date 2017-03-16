На Кубани усилят контроль за поборами и репетиторством в школах

В Краснодаре 16 марта обсудили подготовку к итоговой аттестации и единому государственному экзамену. Встречу провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В 2017 году школы Кубани закончат 77 тыс. выпускников. Большинство из них — учащиеся девятых классов. Минькова подчеркнула, что при подготовке выпускников важно не повторить опыт 2016 года. Тогда в крае более 60 школьников не сдали экзамены.

Заместитель губернатора отметила, что подтягивать отстающих учеников нужно бесплатно. По ее словам, торговля знаниями в школах недопустима. Не должно быть в школах и денежных поборов.

«Есть понятные совершенно платы, которые родитель должен вносить. Это плата за питание и это плата в некоторых, не во всех МО, за охрану. Все остальные прихоти учителей — на шторы, портьеры, подарки, учебники одного цвета, которые приспичило учителю покупать именно для своего класса, — это все необходимо прекратить», — заявила Минькова.

Вице-губернатор напомнила, что для тех родителей, которые хотят помогать школам, существует попечительский совет.

Также на встрече обсудили нехватку больниц на многомиллионное население Кубани. По словам специалистов, облегчить ситуацию поможет сокращение необоснованной госпитализации пациентов, которых можно вылечить амбулаторно. Затем обсудили кредиторские задолженности больниц.

«Пять районов у нас вышли из категории должников за 2016 год. Но у нас есть горячие точки в буквальном смысле, где ситуация не меняется, а обостряется. Это Гулькевичи, Горячий Ключ и Ейск. Это наши три аутсайдера по кредиторской задолженности. Я прошу представить план по погашению кредиторской задолженности этих трех районов сегодня в министерство здравоохранения», — сообщила вице-губернатор.

На встрече обсудили устройство детей-сирот в семьи и проведение пасхального фестиваля. Краевая благотворительная акция пройдет в апреле. Она направлена на оказание помощи детям с нарушениями слуха, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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