На Кубани усилят меры по недопущению заноса вируса АЧС

Такое поручение дал заместитель губернатора Андрей Коробка в ходе совещания с руководителями курируемых структурных подразделений.

Как отметил замглавы региона, эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в России остается напряженной. Очаги вируса выявлены и в Южном федеральном округе. Особое внимание Коробка поручил уделить разъяснительной работе с владельцами личных подсобных хозяйств.

«В случае каких-либо подозрений на вирус руководители хозяйств должны знать, куда обращаться и делать это оперативно», — подчеркнул вице-губернатор.

В рамках исполнения поручения руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос распорядился усилить работу мобильных групп, контролирующих перевозку животных, сырья и продукцию животного происхождения. В случае необходимости — ввести круглосуточный график дежурств. Также поручили обеспечить бесперебойное функционирование круглосуточных контрольных постов на дорогах, ведущих к внешним границам края, с дежурством ветспециалистов, и продолжить контроль за соблюдением владельцами животных правил по убою, переработке, хранению продукции, а также реализации режимов биологической защиты.

Руководителям свиноводческих предприятий края рекомендовали провести мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС на территории своих хозяйств, организовать ежедневный клинический осмотр поголовья свиней и строгое соблюдение режимов приготовления кормов.

По словам Кривоноса, с начала года на территории Краснодарского края провели исследования более 55 тыс. проб биологического материала, досмотрено более 95 тыс. единиц автотранспорта, не допущено к перемещению около 14 тыс. голов сельскохозяйственных животных и птиц. Работа в этом направлении будет продолжена в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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