На Кубани установили 29 тыс. квот для трудоустройства людей, испытывающих сложности в поиске работы

Эти рабочие места выделяются, в том числе для инвалидов, одиноких и многодетных родителей с несовершеннолетними детьми.

Под квотой понимается минимальное количество рабочих мест, которые должны занимать люди определенных категорий. Законом установлены 12 таких категорий. Это инвалиды; люди, освобожденные из спецучреждений до погашения судимости; прошедшие курс лечения и реабилитации от наркомании или алкоголизма; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; уволенные с военной службы и члены их семей; подростки 14-18 лет или молодые люди 18-23 лет со средним профессиональным образованием и ищущие работу впервые.

На текущий год муниципалитеты установили 29,2 тыс. квот для более чем 5 тыс. работодателей, из которых 18,3 тыс. квот — для трудоустройства инвалидов.

«В январе-феврале на квотируемых рабочих местах работали 25,4 тыс. человек, в том числе 14,3 тыс. инвалидов», — рассказали в министерстве труда и социального развития Кубани.

В прошлом году на таких рабочих местах в крае работали 28,5 тыс. человек. Это на 2,6 тыс. больше, чем в 2016 году.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году был увеличен размер квоты для инвалидов с 2% до 3%. В результате количество квотируемых рабочих мест для них в крае увеличилось на 6 тыс. и составило 19,3 тыс. Увеличилась и численность работодателей, которым установлены квоты, — с 4,6 тыс. до 5,4 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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