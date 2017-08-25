На Кубани установили личности 18 погибших в результате ДТП с автобусом

Список имен погибших разместили на сайте администрации Темрюкского района.

Список погибших:

Аблязов Сервер Мустафаевич (3.10.1988 г.р.)

Антонов Александр Александрович (5.05.1989 г.р.)

Бойко Олег Александрович (3.10.1966 г.р.)

Булудян Армен Седракович (14.10.1978 г.р.)

Булудян Седрак Саркисович (27.09.1953 г.р.)

Городилов Юрий Юрьевич (23.01.1963 г.р.)

Дедух Вадим Вадимович (4.09.1971 г.р.)

Демьянов Яков Николаевич (26.10.1963 г.р.)

Колмыков Сергей Викторович (27.07.1984 г.р.)

Ляхно Юрий Иванович (21.02.1990 г.р.)

Марданов Андрей Борисович (19.09.1967 г.р.)

Оськин Николай Григорьевич (24.07.1978 г.р.)

Саликов Ринат Тагирджанович (24.04.1988 г.р.)

Саликов Тагирджан Тимофеевич (16.10.1963 г.р.)

Уваров Сергей Александрович (20.05.1994 г.р.)

Щербаков Владимир Павлович (23.09.1973 г.р.)

Куделько Андрей Евгеньевич (15.05.1966 г.р.)

Сороколетов Михаил Владимирович (15.02.1983 г.р.)

Для родственников погибших и пострадавших после аварии с автобусом организована работа горячей линии: 8 (86148) 6-09-86 и 8 (918) 040-34-80. Также работает горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Позже его подняли на поверхность.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже СКР дополнительно квалифицировал произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Днем 25 августа спасатели обнаружили тело 18-го погибшего.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

В пресс-службе администрации Темрюкского района сообщили о том, что тела подняты на берег, спасательные работы в акватории недостроенного пирса морпорта Тамань завершены, поисковые продолжаются.

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