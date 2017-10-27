На Кубани установили рекорд по сбору зерна

Его в этот раз намолотили на 212 тыс. т больше, чем в прошлом году.
Что касается садоводства, уже собрано 270 тыс. т фруктов и ягод, но уборка плодов продолжается. Лидирующие позиции в стране Краснодарский край снова занимает в виноградарстве и виноделии. На сегодняшний день собрано более 190 тыс. т винной ягоды.
Аграрные итоги Кубани:
Зерно — 10,364 млн т
Фрукты — 270 тыс. т
Виноград — 193,5 тыс. т
Как писал интернет-портал «Кубань 24», заводы края уже произвели миллион тонн сахара. По словам губернатора, аграрии планируют побить прошлогодний рекорд.
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