На Кубани установили рекорд по сбору зерна

Его в этот раз намолотили на 212 тыс. т больше, чем в прошлом году.

Что касается садоводства, уже собрано 270 тыс. т фруктов и ягод, но уборка плодов продолжается. Лидирующие позиции в стране Краснодарский край снова занимает в виноградарстве и виноделии. На сегодняшний день собрано более 190 тыс. т винной ягоды.

Аграрные итоги Кубани:

Зерно — 10,364 млн т

Фрукты — 270 тыс. т

Виноград — 193,5 тыс. т

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заводы края уже произвели миллион тонн сахара. По словам губернатора, аграрии планируют побить прошлогодний рекорд.

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