На Кубани утвердили границы и режим охраны заказника «Горячеключевской»

Постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Государственный природный зоологический заказник «Горячеключевской» — старейшая особо охраняемая природная территория регионального значения. Он был организован в 1958 году для сохранения, воспроизводства и восстановления видов охотничьих животных, обитающих на его территории, а также среды их обитания. Заказник расположен на территории Горячего Ключа и Северского района на площади 38 тыс. га.

Как отметил замглавы края Сергей Болдин, утверждение границ и конкретных особенностей режима особой охраны заказника и его функциональных зон позволит оптимизировать природоохранную деятельность на этой территории и обеспечить эффективное управление ею.

Сейчас уже утверждены границы и режимы особой охраны для 272 особо охраняемых природных территорий регионального значения — одного природного парка, 13 государственных природных заказников, 257 памятников природы, одного дендропарка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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