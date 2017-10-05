На Кубани утвердили перечень строительства и ремонта автодорог

Ранее соответствующее поручение о составлении такого перечня дал губернатор Вениамин Кондратьев.

Перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта и капремонта автодорог регионального и межмуниципального значения, прошедших процедуру открытых торгов, утвержден 1 октября.

В документе отражены как объекты, на которых уже выполнены работы, так и те, на которых предполагается провести ремонт, построить мосты, обустроить остановки, провести освещение. Все мероприятия планируется завершить в текущем и следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ознакомиться со списком можно здесь.

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