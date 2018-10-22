На Кубани увеличат количество участников проекта «Шахматы в школе»

Обязательные занятия по шахматам будут проводить две трети школ.

В минувшем учебном году проект охватил 270 учебных заведений края и 26 тыс. детей. Теперь таких школ будет в три раза больше. В 2018/2019 учебном году в проекте примут участие 816 из 1 тыс. 211 школ Краснодарского края.

Соответствующий приказ подписала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. В документе отмечают, что уроки проводят для повышения интеллектуального уровня школьников и популяризации шахмат.

Проект «Шахматы в школе» реализуют с прошлого года по инициативе Минобрнауки России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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