На Кубани увеличат закладку виноградников на 25%

22 марта в 18:47

Хозяйства края в этом году планируют заложить 2 тыс. га.

Весной запланирована закладка виноградников на площади около 900 га, из них уже заложено 110 га. Также на виноградниках продолжаются работы по ремонту шпалеры. Основные посадочные работы будут выполнены осенью.

В целом в крае планируют удвоить заготовку черенков до 8,5 млн штук. Это позволит в дальнейшем получить минимум 4,5 млн саженцев.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, поддержка отрасли виноградарства в регионе ежегодно увеличивается. В 2018 году на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов выделено 420 млн рублей. Это на 60 млн рублей или 17% больше, чем в прошлом году.

Андрей Коробка подчеркнул, что в Краснодарском крае замещение импортных саженцев отечественным посадочным материалом идет полным ходом. Он отметил, что во многом это стало возможным благодаря открытию в прошлом году высокотехнологичного питомника в Темрюкском районе. По его словам, в этом году на предприятии уже заготовлено 4,2 млн черенков.

Губернатор Вениамин Кондратьев не раз подчеркивал, что нужно выращивать виноград из местных саженцев.

В настоящее время площади виноградников в крае составляют 25 тыс. га, в том числе плодоносящих — около 22 тыс. га. В прошлом году в крае было собрано 197,7 тыс. т винограда — 42% от общероссийского объема, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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