На Кубани увеличили финансирование государственных программ

На седьмой сессии ЗСК 28 февраля из бюджета на дополнительные расходы распределили 14,9 млрд рублей. Участие в заседании принял губернатор Вениамин Кондратьев.

Мероприятие прошло под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко. На заседании присутствовал прокурор региона Сергей Табельский.

Губернатор отметил, что в 2017 году было мобилизовано доходов больше запланированного. Общий объем расходов в 2018 году составит 233,2 млрд рублей. Кондратьев поблагодарил депутатов ЗСК за конструктивный диалог, предложения и замечания при формировании бюджета. На сегодняшний день распределено на дополнительные расходы 14,9 млрд рублей.

«Мы увеличили финансирование большинства госпрограмм, но наиболее весомо — почти на 3 млрд рублей — программы социальной направленности», — подчеркнул Кондратьев.

На расходы по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» добавлено 1,3 млрд рублей. Всего на эти цели направлено 42,2 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше, чем в 2017 году. Из этих денег 737 млн рублей федеральных средств по решению президента направлено в регион для ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Также сохраняется поддержка из краевого бюджета многодетным семьям. На ежемесячные выплаты на третьего или последующих детей до трех лет дополнительно выделяется 500 млн рублей. На капитальный ремонт медицинских государственных учреждений в рамках развития здравоохранения направили 300 млн рублей.

На увеличение мест в детских садах и школах по программам «Социально-экономическое и инновационное развитие» и «Развитие образования» добавили 435,5 млн рублей. Всего на реконструкцию школ, строительство и приобретение детсадов в 2018 году выделили 5,4 млрд рублей. На эти деньги построят и введут в эксплуатацию десять школ, еще пять откроется после капитального ремонта. Возведут семь детских садов.

«Это инвестиции в будущее и приоритет в работе власти. Дети Краснодарского края должны учиться в современных, комфортных школах», – подчеркнул губернатор.

На реализацию проекта по созданию новых ясельных мест в детсадах направили 259,1 млн рублей. Также в рамках инициативы президента в 2018—2019 годах на это направят 400 млн рублей из федерального бюджета.

До 28,2 млрд рублей увеличен дорожный фонд. На развитие ЖКХ дополнительно направили 700 млн рублей. Общий объем финансирования составит 1,8 млрд рублей. Более 160 млн рублей дополнительно предусмотрено на формирование современной городской среды. Общий объем средств в итоге составит почти 1,5 млрд рублей.

«Их нужно максимально эффективно использовать. Муниципалитеты должны организовать голосование, чтобы люди сами определили зоны, которые необходимо благоустроить», — акцентировал Кондратьев.

На сбалансированность местных бюджетов дополнительно направляется муниципалитетам в виде дотаций 500 млн рублей.

«Эти средства — своеобразный гарантийный фонд для безусловного выполнения муниципальными образованиями обязательств по выплате заработной платы бюджетникам в рамках майских указов президента», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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