На Кубани увеличили ставки субсидий для животноводов

В целом на поддержку этой отрасли в этом году из федерального и краевого бюджетов выделили 1 млрд 134,3 млн рублей.

Увеличена ставка субсидий на содержание племенного маточного поголовья мясного и молочного направлений с 4 тыс. 449,63 рублей в 2016 году до 13 тыс. 876,1 в 2017 году. Всего на эти цели предусмотрено 339,4 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минсельхоза.

В этом году кубанским животноводам возобновляют выплату субсидий на возмещение затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Впервые в выплате этой господдержки будет участвовать федеральный бюджет. Ставка субсидии на одну условную голову КРС — 4 тыс. 305 рублей. Общая сумма финансирования — 36,1 млн рублей.

Увеличена также сумма грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм до 155,5 млн рублей.

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