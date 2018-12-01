На Кубани увеличилось количество машин, застрявших на заснеженных дорогах

Автомобильные пробки образовались на трассах в Павловском, Новокубанском, Гулькевечском, Белоглинском районах и в Армавире.

По состоянию на 6:00 1 декабря, работают восемь стационарных пунктов временного размещения, в которых расположены 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа пяти мобильных пунктов обогрева, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора задействована группировка РСЧС общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек и 39 единиц техники. На местах работают три снегоболотохода, семь снегоходов и 27 автомобилей повышенной проходимости.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение. В снежные заторы попали более 650 машин, в пунктах обогрева разместили 166 человек.

На Кубани на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу из-за непогоды временно закрыли движение.

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