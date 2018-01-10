На Кубани увеличился импорт продукции растительного происхождения

В Краснодарском крае в 2017 году поступление импортной продукции растительного происхождения увеличилось на 483,304 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в процентном соотношении рост составил 35%. Всего с начала прошлого года карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска осуществлялся в отношении 1868,164 тыс. т продукции.

Проверки позволили выявить 13 видов карантинных объектов. Большинство из них в живом состоянии обнаруживали в цитрусовых и плодоовощной продукции из Турции, Египта и Израиля. Владельцам грузов вернули 1900,046 т продукции. Всего за нарушение ввоза и вывоза подкарантинной продукции наложили 1311,5 тыс. рублей штрафов.

Импортные подкарантинные грузы и транспортные средства из иностранных государств в прошедшем году поступали на территорию края через 13 пограничных пунктов: морские порты Новороссийск, Туапсе, Геленджик, Ейск, Сочи, Темрюк, Кавказ, Тамань, международные аэропорты Краснодар, Сочи и Анапа, автодорожный пункт пропуска «Адлер» и железнодорожный пункт пропуска «Адлер».

Во время стоянок в портах иностранных судов специалисты опломбировали 3,088 т продуктовых запасов команд, зараженных карантинными для РФ объектами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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