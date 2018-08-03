На Кубани уже собрали 624 тонны ягод

Это 95% от запланированного объема.

В регионе продолжается уборка ягодных, косточковых и семечковых культур. Всего в текущем году ожидают собрать около 350 тыс. т фруктов.

В промышленных масштабах в крае преимущественно выращивают землянику и малину. В целом урожай ягодных культур уже составил 624 т — 95% от запланированного объема.

В активной стадии — сбор сливы и персиков. Убрали около 40% ожидаемого валового производства косточковых плодов — более 12,5 тыс. т фруктов.

Аграрии приступили также к сбору яблок. Их урожай должен составить не менее 320 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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