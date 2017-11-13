На Кубани в 11 и 12 ноября в ДТП погибли 14 человек

В выходные на трассах Краснодарского края произошло около полусотни аварий. Статистику 13 ноября подвела краевая автоинспекция.

Половина смертельных столкновений произошла с участием пешеходов и по их вине. Водители просто не видят в темноте человека, перебегающего дорогу. Автоинспекторы напоминают, что в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны носить на одежде светоотражающие элементы, а автовладельцы должны снижать скорость, подъезжая к зебре.

«Большинство ДТП с летальным исходом происходят по другой причине. Это несоответствие скорости конкретным условиям, либо выезд на полосу встречного движения. В эти выходные самое большое количество смертности на дорогах дала одна причина — это выезд на полосу встречного движения», — пояснила начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как правило, это самые травмирующие аварии. Именно поэтому, находясь за рулем, необходимо помнить: каждое нарушение может стоить кому-то жизни.

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