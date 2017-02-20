На Кубани в 2016 году родились более 74 тыс. детей

В Краснодарском крае в 2016 году зарегистрировали более 225,5 тыс. актов гражданского состояния.

Об этом рассказала руководитель краевого управления загс Людмила Чумак.

«Результаты деятельности краевого управления отражают тенденции социально-экономического развития Кубани. Хорошим показателем является рост рождаемости, регистрируемый в последние годы», — сказала она.

По ее словам, на Кубани в прошлом году зарегистрировали более 74,3 тыс. рождений детей. Из них 38 тыс. случаев — мальчики, 36,2 тыс. — девочки. Отмечен рост рождаемости вторых, третьих и последующих детей.

Всего зарегистрировали 30,7 тыс. рождений вторых детей. Это на 0,2% больше, чем в 2015 году. Третьих и последующих детей в 2016 году было зарегистрировано 14,2 тыс., что на 5,6% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в крае появились на свет 888 двоен и 11 троен, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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