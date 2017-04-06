На Кубани в 2017-2018 годах на восемь соцобъектов направят более 4 млрд рублей

В 2017-2018 годах на строительство восьми социальных объектов в Краснодарском крае направят более 4 млрд рублей.

Средства из бюджетов всех уровней выделят на возведение шести школ и двух детских садов. Постановление о распределении субсидий из краевой казны подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Деньги выделят в рамках подпрограммы «Жилище» региональной госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Поддержку на условиях софинансирования получат Краснодар, Сочи, Новороссийск и Славянский район.

Две школы на 1,1 тыс. мест и 1,15 тыс. мест возведут в Прикубанском округе Краснодара, также в краевой столице пристроят блок на 400 мест к гимназии № 23.

В Новороссийске новое образовательное учреждение на 1,1 тыс. мест появится в 13 микрорайоне по улице Видова. Школу на 825 мест возведут в Славянске-на-Кубани, на 400 мест — в Лазаревском районе Сочи.

Федеральные и краевые субсидии направят на проектирование и строительство детских садов в Краснодаре. Дошкольные учреждения на 250 и 170 мест появятся, соответственно, в поселках Индустриальном и Плодородном-2.

Средства на возведение школ также выделяют в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых учебных мест в образовательных организациях». На типовые пристройки на 400 мест в Староминском, Северском районах, Новороссийске, Армавире, Сочи и Краснодаре в 2017 году предусмотрено из бюджетов всех уровней 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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