На Кубани в 2017 году к занятию туризмом планируют привлечь 450 тыс. детей

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 3 марта обсудила с участниками совещания развитие детского туризма в крае.

Она рассказала, что в 2016 году в этом направлении достигли успехов: многие школьники впервые побывали в турпоходах, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий края сформировал новые маршруты. Минькова отметила особую роль путешественника и исследователя Константина Мержоева.

«Этот тренд надо поддерживать, мы должны возвращать моду на туризм. Его надо развивать не только как спортивное направление, но и как патриотическое, историческое. Это очень полезная во всех смыслах занятость», — сказала заместитель главы Кубани.

Министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина сообщила, что в 2017 году традиционно организуют работу трудовых и палаточных лагерей, тематических площадок. Подростков ждут турпоходы.

«В прошлом году туризмом охватили около 400 тыс. школьников. В летний период около 49 тыс. детей отдохнули в 807 палаточных лагерях. Впервые организовали 63 стационарных палаточных лагеря и 744 передвижных», — пояснила Синюгина.

В 2017 году планируется привлечь к занятию туризмом до 450 тыс. детей. В прошлом году более 130 тыс. школьников Кубани посетили многодневные походы и экскурсии. Были опробованы новые проекты. Например, прошла краевая экспедиция «К истокам». Это путешествие длилось 32 дня. Участники прошли по территории края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Поход завершился восхождением на Эльбрус.

«В этом году в «Кубанской кругосветке» задействуют 20 муниципалитетов. По поручению губернатора разработаны походы, которые пройдут по восьми новым маршрутам в горах с выходом к Черноморскому побережью. Уникальность их в том, что на каждом маршруте имеются памятники военной истории. Займемся патриотическим воспитанием не на словах, а на деле», — сказала министр.

На совещании отметили, что муниципалитеты по-разному подходят к организации походов. Если в прошлом году в краевых мероприятиях в Новороссийске приняли участие более 400 человек, в Северском — около 300, то в Успенском районе — ни одного. Причиной этому стало отсутствие подготовленных специалистов.

«Для участия в многодневных походах важна как подготовка детей, так и инструкторов. В прошлом году подготовили 83 инструктора детско-юношеского туризма и 56 специалистов по спортивному туризму. В этом году структуру подготовки изменили. В 11 муниципалитетах будут работать филиалы подготовки инструкторов. В результате этого к началу сезона у нас будет дополнительно около 300 инспекторов по детско-юношескому туризму», — цитирует Синюгину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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