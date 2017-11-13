На Кубани в 2017 году на квартиры детям-сиротам выделили 680 млн рублей

Ключи от нового жилья накануне вручили десяти детям-сиротам из Горячего Ключа.

Квартиры в Северском и Динском районах предоставили по краевой программе «Дети Кубани». Из краевого бюджета на эти цели выделили 12 млн рублей.

С начала 2017 года в новые квартиры уже заселились 254 детей-сирот в 27 муниципалитетах Краснодарского края. До конца года жильем обеспечат еще 318 человек.

На покупку жилья из регионального бюджета направлено 500 млн рублей, из федерального — 181 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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