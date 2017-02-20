На Кубани в 2017 году на поддержку аграриев направят 6,9 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 20 февраля сообщил, что общая сумма господдержки аграриев края в 2017 году составит 6,9 млрд рублей.

Об этом он рассказал на краевом совещании о проведении весенне-полевых работ в 2017 году, которое проходит в Тихорецке. По словам губернатора, объем финансирования из регионального бюджета удалось сохранить на уровне прошлого года.

«В этом году край во многом меняет подход предоставления поддержки: от компенсации затрат к поддержке тех, кто занимается развитием. Важно помогать тем, кто стремится развиваться, не боится заходить в новые отрасли сельского хозяйства», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что изменился и механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Теперь процентная ставка по проектным программам составит не более 5% годовых. Уже определены девять банков, которые занимаются льготным кредитованием.

«Еще раз подчеркну, что главный критерий для оказания господдержки — это эффективность конкретного сельхозтоваропроизводителя. Это будут оценивать и банк, и Минсельхоз края. Если умеете зарабатывать и возвращать, то господдержка гарантирована», — пояснил Кондратьев.

Вице-губернатор края Андрей Коробка рассказал, что господдержка на Кубани будет осуществляться по 37 направлениям. Деньги направят на приоритетные отрасли АПК.

«В этом году на садоводство выделят 472 млн рублей. Из них 371 млн рублей пойдет на закладку садов на площади 1,2 тыс. га», — сказал Коробка.

Еще 430 млн рублей направят на развитие виноградарства. На закладку виноградников, установку шпалеры и работы по уходу выделят 360 млн рублей, на проведение селекционных мероприятий, установку капельного орошения на винограднике и развитие инфраструктуры питомниководства — 70 млн рублей. Отрасль рисоводства в этом году получит 126 млн рублей. Деньги предназначены для подачи и отвода воды.

«В этом году мы впервые будем оказывать господдержку чаеводам. На поддержку отрасли выделено более 25 млн рублей. Деньги пойдут на восстановление заброшенных плантаций чая», — добавил вице-губернатор.

В 2017 году растениеводам окажут «несвязанную поддержку» в 156 млн рублей. Эти деньги предназначены для производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.

Для повышения продуктивности крупного рогатого скота предусмотрена субсидия на 1 кг молока. На эти цели в 2017 году выделили 750 млн рублей.

Для поддержки малых форм хозяйствования будут предоставлены 63,7 млн рублей грантов начинающим фермерам. Около 73,7 млн рублей должны быть выделены на развитие семейных животноводческих ферм. Еще 250 млн направят в этом году на грантовую поддержку сельхозкооперативов для развития их материально-технической базы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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