На Кубани в 2017 году на ремонт и оснащение учреждений культуры направили 255 млн рублей

Итоги развития отрасли подвели 20 декабря на региональном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальной сфере.

Вице-губернатор Анна Минькова подчеркнула, что сегодня уделяется значительное внимание поддержке и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В 2017 году отремонтировали 34 клуба, еще для 31 закупили необходимое оборудование.

В этом году впервые более 10 млн рублей направили на ремонт и оснащение детских школ искусств. В частности, на эти деньги заменили кровлю в музыкальной школе в станице Березанской, обновили здания музыкальной школы Новокубанска и школ искусств в станице Кавказской и в Тихорецком районе. Еще 2,5 млн рублей выделено на покупку новых музыкальных инструментов.

«Всего в этом году на ремонт и укрепление материально-технической базы из бюджетов всех уровней направлено 255 млн рублей», — отметила Анна Минькова.

Кроме того, в 2017 году при поддержке федерального Фонда кино открыли новый муниципальный кинозал в станице Каневской. Также до конца года кинозалы заработают в Белореченском, Брюховецком, Динском, Староминском и Усть-Лабинском районах.

На совещании обсудили развитие краевых и муниципальных СМИ.

По словам заместителя губернатора, в крае последние 1,5 года растут тиражи районных и городских газет. На сегодня общий тираж государственных и муниципальных газет — более 330 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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