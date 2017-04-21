На Кубани в 2017 году на ЭКО выделили около 160 млн рублей средств ОМС

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 21 апреля провела совещание, посвященное мерам по повышению рождаемости в регионе.

Она отметила, что за три месяца текущего года в регионе несколько снизилась рождаемость.

«Здоровье социальной сферы определяется по двум основным ключевым показателям: рождаемость и смертность. Первое, что необходимо сделать для повышения рождаемости — это планомерно снижать количество абортов и активнее внедрять вспомогательные репродуктивные технологии», — заявила Минькова.

По ее словам, за последние пять лет количество абортов в регионе крае снизилось на 24%.

«За три месяца 2017 года число абортов сократилось на 22,5%, однако в десяти муниципалитетах отмечен рост. Мы увеличили количество доабортных центров по краю, но не везде работа ведется на должном уровне», — отметила она.

Одним из резервов повышения уровня рождаемости является увеличение объемов лечения бесплодия методом ЭКО, подчеркнула заместитель руководителя региона.

«Люди хотят иметь детей и им необходимо в этом помочь, тем более, что есть инструменты — деньги ОМС, центры ЭКО в крае. Однако, в некоторых районах, например в Крыловском, на ЭКО направлена всего одна семейная пара. Значит, на местах не занимаются этой проблемой. Если врачи, используя обычное лечение, в течение полугода не добились результата, они должны направлять семейную пару на ЭКО. Эти люди должны иметь квоты», — заявила Минькова.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил, что в 2017 году на ЭКО выделяется 157 млн рублей средств ОМС. Запланировано проведение 1,3 тыс. циклов с предполагаемым рождением 700 детей.

«С начала года уже пролечено 305 супружеских пар, беременность наступила у 106 женщин. Всего в 2017 году на ЭКО направлены 453 супружеские пары, что на 42% больше прошлого года», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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