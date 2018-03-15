На Кубани в 2017 году объем производства промышленных товаров вырос на 2%

Промышленные предприятия региона нарастили отгрузку продукции до 253,24 млрд рублей.

Промышленный комплекс края включает в себя более 7 тыс. предприятий металлургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной промышленности. В него также входят деревообрабатывающие и мебельные производства, производители целлюлозно-бумажных изделий и строительных материалов.

В связи с ростом объемов производства в минувшем году налоговые поступления в бюджет региона увеличились на 20% в сравнении с 2016 годом и составили более 9,3 млрд рублей.

«Такой рост связан, в том числе с увеличением объема производства конструкций и деталей из черных металлов для строительства транспортного перехода через Керченский пролив», — уточнили в департаменте промышленной политики края.

Так, готовых металлических изделий произвели в 2017 году на сумму 21,2 млрд рублей. Объемы производства машин и оборудования выросли до 25,1 млрд рублей. Предприятия химической промышленности отгрузили товаров на 22,8 млрд рублей.

Сектор добычи полезных ископаемых показал рост объемов производства на 11% до 4,7 млрд рублей. Здесь рост показателей объясняется увеличением объемов добычи каменных гранул, крошки и порошка, в том числе для строительства транспортного перехода через Керченский пролив и реконструкции федеральных и краевых дорог.

На 10% увеличились объемы отгрузки неметаллической минеральной продукции, на 4,6% — лекарственных средств и минералов. Мебели было произведено в 2017 году на 8% больше, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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