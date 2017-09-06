На Кубани в 2017 году по программе «Земский доктор» взяли на работу 163 врача

Всего за пять лет по этой программе заключили более 2 тыс. 300 трудовых договоров.

В 2017 году сельские амбулатории пополнились 52 врачами-терапевтами и педиатрами и 111 врачами узких специальностей — стоматологами, хирургами, неврологами, рентгенологами, онкологами, урологами, эндокринологами, врачами скорой медицинской помощи.

В краевом министерстве здравоохранения отметили, что 32% «земских докторов» — это медицинские работники, приехавшие на Кубань из других регионов России. Это Свердловская область, Татарстан, Ростов, Ленинградская область и страны СНГ.

По условиям программы врач получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей и обязуется отработать в выбранной медорганизации пять лет. Выплата формируется, как и в прошлые годы, из средств федерального и краевого бюджетов.

Медработникам, желающим переехать работать в районы, предоставляют жилье на условиях социального найма или выделяют земельный участок для строительства, их детей обеспечивают местами в детских садах и школах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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