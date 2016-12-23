На Кубани в 2017 году поддержат кооперативы в сельском хозяйстве

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка рассказал, какие направления в сельском хозяйстве планируется поддержать грантами в 2017 году.

«В 2017 году мы сделаем упор на развитии кооперации, поддержке малых форм хозяйствования, консолидации тех производств, которые смогут конкурировать на уровне крупных и средних хозяйств. Денежные средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов», — отметил замглавы региона.

Гранты можно будет направить на укрепление материально-технической базы. В том числе на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных мощностей, покупку техники, уплату взносов по договорам лизинга. Одно из условий использования гранта — кооператив должен иметь возможность оплатить не менее 40% стоимости приобретений, указанных в плане расходов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

По словам вице-губернатора, с 2017 года планируется увеличить суммы грантов для начинающих фермеров. До 3 млн рублей смогут получить аграрии, желающие начать заниматься разведением крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Начинающие фермеры по иным направлениям деятельности могут рассчитывать на грант до 1,5 млн рублей.

Также будут увеличены суммы грантов на развитие семейных животноводческих ферм — до 30 млн рублей для КРС мясного и молочного направлений, и до 21,6 млн рублей по иным направлениям животноводства. При этом одно из условий — сумма полученного гранта не должна превышать 60% от собственных затрат.

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