На Кубани в 2017 году получат квартиры 113 ветеранов

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 9 февраля поручила обеспечить жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны до 9 мая.

Об этом она заявила на совещании в администрации края.

По словам исполняющего обязанности министра труда и социального развития края Сергея Белопольского, на эти цели предусмотрено 147 млн рублей. В этом году квартиры получат 113 человек.

Участники совещания обсудили вопрос необходимости внесения в единый госреестр данных о 8,5 тыс. памятников истории и культуры, расположенных на Кубани.

«Осталось меньше года, чтобы выполнить это поручение президента. Речь идет о колоссальной работе — получении адресных справок, фотофиксации, создании электронных документов о принятии памятников на госохрану. В единую систему уже внесены 813 объектов. Осталось более 7,6 тыс. памятников», — сказала Минькова.

По словам руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия края Романа Семихатского, ситуация осложняется тем, что объекты, подлежащие регистрации в реестре, были приняты на госохрану в 1960 — 1980 годы. Однако никакие историко-архивные изыскания не проводили и учетную документацию не составляли.

«Существует много ошибок и неточностей как в наименовании, так и в нахождении этих объектов. Сейчас проводится работа по уточнению сведений», — цитирует Семихатского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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