На Кубани в 2017 году раскрыли 100 мошенничеств в сети Интернет

02 марта в 11:51

В Краснодарском крае в 2017 году в суд направили 14 уголовных дел о совершении 100 мошенничеств в сети Интернет.

По данным полиции, наиболее распространенные виды мошенничества совершались в этом году при помощи сети Интернет. Так, например, злоумышленники под видом интернет-магазинов предлагают различные услуги по продаже, пошиву одежды на заказ. Аналогичным образом они действуют из-под аккаунтов в социальных сетях.

На сайтах бесплатных объявлений преступники размещают информацию о срочной продаже какого-либо имущества: автомобиля или квартиры. Они просят предоплату на банковскую карту, после чего меняют номер или вносят пострадавшего в «черный список».

Часто при переходе на сайт пользователя просят ввести свой номер телефона для подтверждения того, что он не является ботом. После этого приходит СМС с короткого номера, которое содержит код. Человек вводит код на сайте, и с его телефона мошенники списывают деньги.

Еще одно из распространенных мошенничеств осуществляется в сфере кредитования. Клиентам предлагают на выгодных условиях, без поручителей, справок о доходах и других документов оформить кредит. Человек заключает договор, по которому заемщик должен перечислить процент от суммы предполагаемого кредита для оформления необходимых документов и расчета за посредничество. После получения процента от суммы злоумышленники исчезают, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также мошенники могут действовать в Интернете, размещая объявления о помощи в жизненных ситуациях. Они представляются участниками программы «Битва экстрасенсов» и похищают деньги за якобы оказанные услуги.

Участились случаи обмана автовладельцев в сфере автострахования. Мошенники размещают в Интернете объявления о продаже полисов ОСАГО по заниженной стоимости. Страховой полис, который приобретает пострадавший, оказывается подделкой.

Всего в 2017 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных преступлений с использованием средств связи снизилось на 200 случаев. За два месяца текущего года следователи направили в суд 14 уголовных дел о совершении 100 преступлений, что позволило добиться раскрываемости более чем в 23% случаев.

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